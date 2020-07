Sampdoria-Milan, le formazioni ufficiali: Ibra guida l'attacco, c'è Falcone in porta per Ranieri

Penultima gara di campionato per Sampdoria e Milan. Al "Ferraris" gli uomini di Stefano Pioli vogliono continuare la propria striscia di risultati utili di fila che non li ha visti mai battuti nel post lockdown. I rossoneri scenderanno in campo con il 4-2-3-1 ovviamente con Zlatan Ibrahimovic al centro dell'attacco e supportato dal trio formato da Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic. Nella Sampdoria invece la novità più rilevante è rappresentata da Falcone che difenderà i pali liguri mentre in attacco confermate le indiscrezioni della vigilia con Gaston Ramirez in appoggio a Quagliarella.

Sampdoria (4-4-1-1): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley Augello; Depaoli, Linetty, Vieira, Jankto; Ramirez; Quagliarella. Allenatore: Claudio Ranieri.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.