Sampdoria, "mini-rinnovo" in arrivo per Osti e Pecini: Ferrero proporrà un anno

Il ds Carlo Osti e il responsabile dello scouting Riccardo Pecini legati fino alla fine del contratto di Ranieri, che ha firmato fino al giugno 2021. Questa è l'idea di Ferrero, che vorrebe proporre un prolungamento di un anno e poi rimandare i discorsi sul futuro alla prossima stagione. Da domani in modo facoltativo e in gruppi ristrettissimi, i blucerchiati potranno andarsi ad allenare al Mugnaini senza staff tecnico né potersi fare la doccia, giusto una sgambata sul prato per non correre su strade e lungomare: la Samp riparte dunque e secondo il Secolo XIX l'intenzione di Ferrero è dare qualche certezza in più alla squadra.