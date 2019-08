Sampdoria, Murillo: "Contro la Lazio gara difficile, ma siamo pronti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della sfida contro la Lazio, il difensore della Sampdoria Jeison Murillo è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “È una partita difficile ma siamo la Sampdoria e sappiamo cosa dovremo fare. Siamo pronti. Ci siamo preparati nel dettaglio, la gara sarà complicata ma in campo dovremo lavorare per rendere tutto più facile”.