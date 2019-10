Sampdoria, Murillo: "I bonus ce li siamo già giocati. Ora servono punti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intercettato dall'edizione odierna de Il Secolo XIX, il difensore della Sampdoria Jeison Murillo ha commentato la situazione di classifica della formazione blucerchiata: "E' brutto essere ultimo, penso in qualunque professione. Io poi sono uno di quelli che non vuole perdere mai. Ci stiamo allenando per migliorare, per rimediare, per lasciare il prima possibile a qualcun altro l'ultimo posto. La Sampdoria è una società da parte sinistra della classifica, e non va bene vederla dove siamo oggi. Fanno testo però solamente i punti, quindi ora abbiamo davanti partite in cui ne dobbiamo fare tanti, perchè qualche bonus, qualche errore, ce lo siamo già giocato".