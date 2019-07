Sampdoria, Murillo: "Lavorerò duro per ripagare la fiducia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prime parole da giocatore della Sampdoria per il difensore Jeison Murillo: “Voglio tornare a essere il giocatore che sono. La Sampdoria mi ha dato un'opportunità bellissima e intendo sfruttarla al meglio - dice l'ex Inter -. Arrivo con allegria e voglia di vincere in un club importante e con tanta storia. Ringrazio per la fiducia il presidente, tutti i dirigenti e il mister: lavorerò duro per ripagarla”, le parole riportate dal canale YouTube del club blucerchiato.