Sampdoria, Murillo suona la carica: "Vogliamo rialzare la testa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore della Sampdoria Jeison Murillo ha commentato così ai microfoni di Samp TV il match perso contro il Napoli: “Che fosse una partita difficile lo sapevamo - ha detto il colombiano -. Abbiamo però fatto delle cose positive oggi, al di là del risultato. Tuttavia dobbiamo lavorare ancora di più e fare tutto quel che si deve fare in settimana per arrivare al meglio la domenica. Dobbiamo trovare la strada giusta, anche se penso che stasera si siano viste cose positive. Solo così potremo trovare la vittoria. La prossima? Il Torino è una squadra forte, ma per noi è troppo importante prenderci i tre punti. Vogliamo rialzare la testa, il nostro unico pensiero è sempre vincere”.