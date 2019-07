Sampdoria, Murillo: "Volevo tornare in Serie A. Felice di essere qua"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jeison Murillo, nuovo difensore della Sampdoria, ha parlato dal ritiro dei blucerchiati ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento di essere qua, in una squadra importante. Ho già iniziato a lavorare, vogliamo iniziare la nuova stagione con la miglior forma. Qui stanno facendo una rifondazione, e c'è grande fiducia in me. Penso di aver fatto una buona scelta. C'erano altre squadre ma volevo tornare in Serie A, un campionato che mi piace".

Su Conte all'Inter: "Sono forti ma noi dobbiamo pensare solamente a noi".