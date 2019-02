Sampdoria, Murru: "C'è tanto rammarico, non meritavamo la sconfitta"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il difensore della Sampdoria Nicola Murru, intervistato da Sky Sport, ha analizzato così la sconfitta di San Siro: "Siamo venuti a Milano per fare la nostra partita, imponendo a tratti il nostro gioco. C'è tanto rammarico perché non meritavamo di perdere, anche se abbiamo affrontato una big come l'Inter. Eravamo stati bravi a reagire subito e trovare il pareggio con Gabbiadini, peccato".

Sul bilancio della stagione: "Stiamo facendo un buon campionato, magari ci manca qualche punto, ma inizieremo la prossima settimana a testa alta lavorando sodo per vincere la prossima partita".

Sulle prossime gare con Cagliari e SPAL: "Affronteremo due squadre che lottano per la salvezza, ci aspettano delle partite difficili, ma noi vogliamo vincere per tornare tra le grandi".