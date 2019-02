© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nicola Murru, terzino della Sampdoria, è stato intervistato dal Secolo XIX: "La Nazionale? Ci penso, come ogni calciatore. Sarei onorato di essere chiamato da Mancini, ma so che questo sogno passa dalla realtà Samp, da quel che farò vedere qui. la sfida con il Cagliari è una partita speciale, una gara del cuore per me. Noi della Sampdoria non possiamo sbagliare, abbiamo bisogno di una vittoria per riprendere il nostro cammino. Ci servono punti. Obietti stagionali? Vorrei segnare il mio primo gol continuare a fare qualche assist e dare il mio contributo per qualificarci per l'Europa".