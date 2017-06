Sampdoria, Murru in arrivo. Regini e Cigarini volano in Sardegna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si avvicina a grandi passi l'approdo alla Sampdoria di Nicola Murru. L'esterno del Cagliari, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX nelle prossime ore potrebbe approdare in blucerchiato con Vasco Regini e Luca Cigarini che potrebbero, invece, volare in Sardegna come contropartita. L'operazione prevede anche una cifra cash tra i 5 e i 6 milioni di euro.