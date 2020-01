© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nicola Murru, difensore della Sampdoria, ha parlato a SampdoriaNews.net rilasciando queste dichiarazioni:

Contro il Parma è andato vicino al primo gol in maglia doriana, lo ha tenuto in caldo per la salvezza?

"Ho voglia di realizzare il mio primo goal per la Samp, però spero che non dipenda da un mio goal la salvezza della squadra, vorrei tanto che arrivasse serenamente prima e magari io potrò festeggiare una rete, con maggiore leggerezza, prima della fine della stagione".

In estate è stato accostato a diverse squadre come Roma e Fiorentina, cosa ci può dire?

"A parte il fatto che a me quest'estate non ha chiamato davvero nessuno, sono legato alla Samp da un lungo contratto, fino al 2022, e qui, come ho sempre detto, sto bene. Quindi non vedo problemi da parte mia".