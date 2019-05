© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A pochi minuti dal calcio d'inizio di Parma-Sampdoria, il difensore dei blucerchiati Nicola Murru ha brevemente introdotto questa gara ai microfoni di Sky Sport: "Il nostro compito è di consolidare il nostro posto in classifica, come sempre scenderemo in campo per vincere. In queste ultime partite vogliamo cercare di fare più punti possibili".