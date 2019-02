Sampdoria, Murru squalificato: col Frosinone tocca a Tavares?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come essere beniamino dei tifosi senza essere quasi mai sceso in campo. E' la strana storia di Junior Tavares, difensore arrivato alla Sampdoria nel mercato estivo e impiegato poco da mister Giampaolo. Terzino sinistro di grande spinta, al brasiliano viene imputato una poca propensione alla fase difensiva, situazione molto cara al tecnico di Bellinzone. Per questo motivo il ragazzo ha dovuto attraversare un momento di ambientamento fino al debutto quasi inaspettato nel 4-0 con cui la formazione blucerchiata ha battuto l'Udinese. Un'ovazione al suo ingresso e applausi non appena si è andato a sistemare nella fascia sotto i Distinti. Impossibile dare un giudizio sulla prestazione ma i sostenitori, forse trascinati anche dal successo che stava maturando sul campo, ne sono rimasti soddisfatti. "E' entrato bene, con attenzione. Ha qualità nella gestione della palla, è freddo, sa giocare - ha detto Giampaolo dopo il match con l'Udinese -. Lui deve giocare su quello che è il profilo del calcio italiano che è fatto di attenzione e cura dei particolari. Non ha sbagliato un allenamento da quando è con noi. Soffre, ma non ha mai fiatato. E mi piacciono quei giocatori lì".

CON IL FROSINONE TOCCA A LUI? - Due settimane dopo l'esordio, Junior Tavares potrebbe giocare dal primo minuto nel match contro il Frosinone. Il condizionale naturalmente è d'obbligo ed è scontato che l'ultima parola spetta a Marco Giampaolo, che ha la possibilità di vedere in allenamento tutti gli effettivi a disposizione. Nicola Murru, diffidato e ammonito in quel di Napoli, non sarà a disposizione poiché squalificato. Jacopo Sala è ancora ai box anche se in settimana potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Il calciatore ex Verona è già stato schierato più di una volta sulla sinistra mentre Vasco Regini, che era rientrato dopo l'infortunio, è stato ceduto a gennaio alla Spal. La possibilità è reale e sui social la gente si è già schierata a difesa dell'impiego del numero 22 doriano. Junior Tavares è pronto, i tifosi lo bramano in campo. Al mister la sentenza insindacabile.