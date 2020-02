© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Milik porta in vantaggio il Napoli dopo soli tre minuti di gioco. Bel colpo di testa del centravanti polacco su cross dalla sinistra del connazionale Zielinski ad anticipare Colley e indirizzarla nell'angolino basso. 8° gol in campionato per lui, Samp-Napoli 0-1.