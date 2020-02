© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli si riporta in vantaggio con Diego Demme. Cross basso per Insigne, che calcia e colpisce in pieno Colley. La sfera però arriva al centrocampista tedesco, entrato a partita in corso per Lobotka. Tiro di prima intenzione calcia a porta quasi sguarnita e palla in rete, la sua prima in Serie A: Sampdoria-Napoli 2-3 all'83'.