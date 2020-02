Sampdoria-Napoli, i voti ai tecnici: Gattuso, i cambi lo premiano

© foto di www.imagephotoagency.it

Partita ricca di emozioni quella di Marassi, che ha visto il Napoli vincere, ma dopo essersi complicato la vita. I partenopei prima sprecano un doppio vantaggio, poi la risolvono grazie a chi non avrebbe nemmeno dovuto giocare (Demme) e possono continuare il cammino iniziato nuovamente dopo la vittoria contro la Juventus. L'Europa League dista ora solamente due punti e soprattutto ora c'è fiducia. La Samp perde ma si prende ugualmente gli applausi, mettendo paura a una squadra più attrezzata, peraltro con due ex come Quagliarella e Gabbiadini.

SAMPDORIA-NAPOLI 2-4 - 3' Milikm 16' Elmas, 26' Quagliarella, 73' Gabbiadini rig., 83' Demme, 98' Mertens.



CLAUDIO RANIERI 6 - Fa quel che può col materiale a disposizione e tiene la squadra compatta. La scelta di Augello è positiva, così come il ritorno di Jankto fra i titolari. I cambi non incidono.

GENNARO IVAN GATTUSO 6.5 - La squadra parte col piglio giusto, preme l'acceleratore e affonda. Giostra il pallone a suo piacimento, poi scricchiola non appena la Samp colpisce. È bravo nei cambi, osando un Demme che non avrebbe dovuto giocare debilitato dall'influenza e trova anche il jolly con Mertens.