Sampdoria, non buttare via tutto: con l’Atalanta è l’ultima occasione

Dal corrispondente a Genova

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Samp sembra non vedere ancora la fine del tunnel. La crisi di gioco e di risultati attanaglia la squadra blucerchiata che piano piano sta perdendo posizioni preziose per la prossima Europa League. Le tre sconfitte consecutive contro Crotone, Inter e Chievo pesano come dei macigni specialmente nel modo in cui sono arrivate. Con una squadra che non è praticamente scesa in campo o che si è arresa alla prima difficoltà prestando il fianco all’avversario di turno. L’ultimo treno disponibile per rimanere nel novero di squadre che lotteranno per un posto nelle prossime coppe internazionali si chiama Atalanta. Questa sera, calcio d’inizio alle ore 18.30, la truppa di Marco Giampaolo farà visita alla formazione di Gian Piero Gasperini, vera favorita al settimo posto viste le ultime prestazioni. Servirà un cambio di rotta immediato soprattutto nell’approccio alla partita. Una sorta di spareggio, la partita del riscatto che va affrontata con la leggerezza tanto richiesta dal tecnico doriano in passato. Niente assilli, niente pensieri. Soltanto riprendere il cammino intrapreso e scrollarsi di dosso le ultime battute d'arresto.

Ancora una volta ci saranno diverse novità nella formazione che scenderà sul green dell'Atleti Azzurri d'Italia. La prima è rappresentata dall’assenza di Torreira che, diffidato, è stato ammonito al “Bentegodi” e quindi squalificato. Al suo posto si candida per una maglia da titolare Capezzi anche se Verre potrebbe essere uno degli indiziati al ballottaggio con l’ex Crotone. In attacco c'è il dubbio Fabio Quagliarella. Con Kownacki non al top, al fianco di Zapata, potrebbe toccare nuovamente al bomber di Castellammare di Stabia scendere in campo dal primo minuto. L’alternativa è rappresentata da Gianluca Caprari che potrebbe quindi affiancare il colombiano. Le due mezzali saranno con ogni probabilità Linetty e Praet mentre in difesa Murru giocherà a sinistra con Silvestre e Regini al centro. Per quanto riguarda il ruolo di esterno destro l’ipotesi è rappresentata da Sala con Bereszynski che però brucia le tappe per tornare in campo dal primo minuto. L’ultima chiamata per l’Europa è stata inoltrata. Spetta alla Sampdoria rispondere presente e combattere. Il rischio di buttare via sei mesi giocati da grande squadra è alto. I blucerchiati devono scongiurarlo.