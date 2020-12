Sampdoria, obiettivo terzino destro. Poi possibile assalto a Richard Sanchez dell'America

Richard Sanchez è un obiettivo per la Sampdoria. In Messico continuano a rincorrersi le voci sul futuro del centrocampista. L'interessamento è reale ma la priorità è quella di prendere prima un terzino destro, come spiega Sampdorianews. A quel punto potrebbe esserci una proposta concreta per il paraguaiano, di proprietà del Club America.