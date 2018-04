Sampdoria, occhi in B per la prossima stagione: piace Tremolada

© foto di Federico Gaetano

Dieci gol nel campionato di Serie B in corso. Luca Tremolada proverà a salvare la Ternana, ma il suo cartellino appartiene alla Virtus Entella che la scorsa estate l'ha ceduto in prestito in Umbria. L'edizione umbra del quotidiano Il Messaggero scrive che il trequartista classe '91 sarebbe finito nel mirino della Sampdoria di Marco Giampaolo.