Sampdoria, occhi in Serie B: nel mirino Augello

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Tommaso Augello è nel mirino della Sampdoria. Tuttosport in edicola scrive che il ds Carlo Osti lavora per mettere le mani sul cartellino dell'esterno dello Spezia. Nell'ultima stagione in Serie B, il difensore classe '94 ha collezionato 34 presenze complessive con una rete e cinque assist all'attivo.