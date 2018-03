Sampdoria, offerta all'agente di Ferreyra. Sarà libero a giugno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Sampdoria guarda già alla prossima stagione e ad un mercato per rinforzare la squadra a disposizione di Giampaolo: nelle ultime ore, riferisce la Gazzetta dello Sport, è stata presentata un'offerta all'agente di Facundo Ferreyra, protagonista in negativo della serata di martedì a Roma. Il giocatore, in gol all'andata peraltro, è in scadenza con lo Shakthar Donetsk.