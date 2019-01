Sampdoria, offerta dalla Cina per Ramirez ma il giocatore non è convinto

Fonte: sampdorianews.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ottimo rendimento di Gastòn Ramirez non è passato inosservato e ha fatto il giro del mercato internazionale.

Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da Sampdorianews.net, una compagine cinese, da tempo sua estimatrice, ha manifestato un forte interesse per il trequartista uruguayano. Si registra un recente incontro avvenuto tra il suo entourage e la dirigenza del club asiatico. L'offerta è molto importante in termini di ingaggio e durata contrattuale puntando ad un colpo di rilievo in questa finestra di mercato.

Il trequartista non è però convinto anche in considerazione dell'ottimo periodo in blucerchiato una volta smaltiti i problemi fisici e l'incondizionata fiducia di mister Giampaolo. Il mercato italiano avrebbe comunque la priorità del diretto interessato nel caso in cui si registrassero le condizioni di un'uscita, al momento non presa in esame, nemmeno dal club doriano, in buoni rapporti con l'entourage del fantasista.