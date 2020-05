Sampdoria, oggi la risoluzione di Barreto. Dietro anche il mancato accordo sul rinnovo

vedi letture

Arriverà oggi l'attesa firma sulla risoluzione di contratto di Edgar Barreto con la Sampdoria, peraltro in scadenza il prossimo 30 giugno. Arrivato a Genova nell'estate del 2015, preso a parametro zero dal Palermo, è sceso in campo in 110 partite, segnando 5 gol. Il paraguaiano non ha ancora preso decisioni definitive sul suo futuro, ma nel frattempo si è iscritto, e sta partecipando, al corso per allenatore di base-Uefa B: dietro la scelta ci sarebbe anche il mancato accordo per il rinnovo contrattuale, con l'ex Palermo che ha scelto di iniziare subito il prossimo capitolo della propria carriera.