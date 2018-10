Sampdoria, Osti: "Defrel l'ideale per Giampaolo, qui per consacrarsi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, è intervenuto al microfono di Sky Sport a pochi minuti dal match con la SPAL: "Penso che sia presto per dare interpretazione ai numeri. In questo momento segniamo poco, ma abbiamo dei grandissimi attaccanti e non penso che possa rappresentare un problema".

Su Defrel: "L'abbiamo fortemente voluto, lo consideravamo l'ideale per Giampaolo. Finora ha dimostrato di essere un grandissimo attaccante, speriamo che possa continuare così perché durante l'avventura a Roma le sue prestazioni sono state condizionate dalla condizione fisica negativa. Noi speriamo che la Samp possa essere la sua consacrazione a livello nazionale".