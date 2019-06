Sampdoria, Osti lavora per il classe 2000 argentino Urzi

E' stato accostato in passato alla Fiorentina e di recente alla Roma. Ora Agustín Urzi (19) può davvero approdare in Italia, visto l'interesse della Sampdoria. Tuttosport scrive che il ds Osti è sulle tracce dell'ala sinistra del Atlético Banfield. Il classe 2000 è attualmente impegnato in Polonia con la Nazionale argentina per il Mondiale Under 20, collezionando finora tre presenze.