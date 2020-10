Sampdoria, Osti: "Situazione drammatica ma il calcio deve andare avanti"

vedi letture

Il direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti, ha parlato a pochi minuti dall'inizio della sfida di Coppa Italia contro la Salernitana, ai microfoni di Rai Sport: "In campionato abbiamo iniziato bene, la partita persa contro col Benevento ci ha dato la sveglia. La Coppa Italia è una competizione importante, ci teniamo molto, soprattutto il presidente Ferrero, e per molti giocatori è un'occasione importante. Chi ha giocato meno avrà una chance e noi dirigenti valuteremo questi giocatori".

Come state vivendo la situazione legata al Covid?

"Il calcio sta vivendo un momento drammatico, come tutti gli altri settori del Paese. Questo sport deve servire anche a rialzarci. Fin tanto che sarà possibile dobbiamo andare avanti".

La bolla stile NBA?

"Ci sono politici e persone preposte che sanno capire le situazioni. Siamo monitorati e siamo governati bene. Noi facciamo il nostro".

C'è l'ipotesi derby in Coppa Italia.

"Pensiamo solo alla partita di oggi, la Salernitana sta facendo bene in Serie B e la Coppa Italia nasconde sempre tante insidie. Poi penseremo al derby in campionato e magari successivamente a quello in Coppa"