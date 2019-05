Sampdoria, Osti: "Speriamo che il nostro futuro sia con Giampaolo"

© foto di Federico Gaetano

L'ultima sfida della stagione per la Sampdoria, tra le mura amiche di Marassi, rappresenta il momento giusto per tracciare un bilancio della stagione e sul lavoro del tecnico Marco Giampaolo. Ai microfoni di Dazn è il direttore sportivo della squadra doriana, Carlo Osti, a rendere note le mosse per il futuro immediato del club partendo dalla conferma del tecnico: "Dobbiamo parlare con il mister, lo faremo la prossima settimana. Da domani si programma il futuro e spero sia con lui. Ci incontreremo per cercare di capire se il nostro cammino potrà proseguire insieme" sono state le sue parole.