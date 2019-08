© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni della ‘Domenica Sportiva’ in onda su Rai Due: “Di Francesco? È una scelta importante, dopo tre anni di Giampaolo siamo passati a un calcio diverso per il quale ci vorrà un po’ di tempo e gli interpreti giusto. Il mercato? La squadra è abbastanza completa, manca un esterno che possa dare velocità agli schemi di Di Francesco. Abbiamo preso Leris, poi valuteremo l’aspetto offensivo dove comunque Bonazzoli si sta comportando bene. Abbiamo diverse opzioni in attacco, sono attento anche al mercato italiano. Un giocatore arriverà in tempi brevi, poi valuteremo qualcosa in uscita. La cessione societaria? Spero ci sia una schiarita in un senso o in un altro, troppe chiacchiere non fanno bene all’ambiente e tolgono concentrazione”.