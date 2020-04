Sampdoria, Osti: "Strazianti le immagini di Bergamo, Genova rinascerà con il nuovo ponte"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti ha commentato la situazione che si vive principalmente a Piacenza, città dove il dirigente abita: "Il virus s'è portato via tanti nonni, le nostre radici e la nostra memoria. Io sono piacentino d’adozione, ma è una tragedia che ha toccato molti. Bergamo seconda casa? Non guardo più certe immagini: troppo strazianti quelle dei camion militari che portavano via le bare dalla città. Bergamo è straordinaria, la conosco bene e si rialzerà. Inizio la mia giornata ascoltando 'Rinascerò' del mio amico Roby Facchinetti, dà speranza. Il mio lavoro è cambiato? Lavoriamo più al video. Però ora capisci il valore del tempo, ci sono molte altre cose oltre al calcio. Un modo per riappropriarsi della propria vita oltre che di spazi nascosti o dimenticati. Samp attiva per l'ospedale San Martino? La città rinascerà con il nuovo Ponte a due anni dalla tragedia del Morandi. E l’Italia intera potrà prendere esempio da Genova".