Sampdoria, Osti: "Stupito da questo campionato. Milan la squadra più forte al momento"

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Sono stupito da questo campionato, sia in testa che in coda. Sapevamo che gli equilibri fossero più sottili, e quest'anno è tutto possibile. Dobbiamo quindi stare attenti. La Sampdoria sa di giocare contro la squadra più forte in questo momento, ma sa anche di avere delle qualità che possono metterli in difficoltà. Poi se vinceranno gli stringeremo la mano, ma prepariamo sempre le gare per vincere".