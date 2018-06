Sampdoria, Osti: "Torreira e Praet? Hanno clausole da 25 e 26 milioni"

NAPOLI, IL GIORNO DI VERDI. E PER LA PORTA AVANZA SIRIGU. GIOIELLI SAMP, OSTI: “PRAET E TORREIRA, CI SONO LE CLAUSOLE”. PARMA, VIVIANO E SILVESTRE SEMPRE PIÙ VICINI. SASSUOLO, LEMOS VERSO IL RISCATTO - Simone Verdi e il Napoli, affare in dirittura d’arrivo. Oggi sarà il giorno giusto...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 giugno

Ag. Tello: "Bari, peccato per la Serie A. Diversi club su di lui"

Le pagelle del Venezia - Serata da dimenticare per Domizzi, bene Stulac

Frosinone, Longo: "Foggia? Non tocco il tema, la testa è importante"

Palermo, Stellone: "Felice per la finale, dovevamo chiuderla"

Cittadella, Alfonso al 45': "Siamo ancora in partita, non molliamo"

Palermo, Pomini: "Mentalmente stiamo bene, fiducioso per la finale"

Brescia, piace Tremolada. La Ternana lo riscatterà per cederlo

Serie B, è 1-1 fra Frosinone e Cittadella: ciociari in finale playoff

Le pagelle del Frosinone - Dionisi non si risparmia, Gori MVP

Le pagelle del Cittadella - Alfonso determinante, ma l'attacco non brilla

Cittadella, Venturato: "Verona? Non ho parlato con nessuno"

Frosinone, Longo: "Il Palermo sta meglio, ma in finale ce la giocheremo"

Frosinone, Longo: "Cammino non facile dopo il pari col Foggia"

Venezia, Audero: "Fuori a testa alta. Futuro? E' presto per parlarne"

Venezia, Modolo: "Gran risultato arrivare in semifinale playoff"

Carlo Osti, ds della Sampdoria, ha così parlato ai microfoni di Rai Sport , all'interno de La Domenica Sportiva Estate : "Siamo felici di proseguire l'avventura con Giampaolo, penso che lui abbia bisogno di un ricambio continuo perché il suo calcio possa essere incisivo. Torreira? Ha una clausola da 25 milioni, lo sanno tutti. Chi lo vuole dovrà lavorarci. Praet? Oggi è uno dei centrocampisti italiani più completi, abbina qualità e quantità. Salta l'uomo ed è di primissimo livello. Anche lui ha una clausola, da 26 milioni. Anche per lui vale lo stesso discorso. Balotelli? Bisogna pensare alla realtà oltre ad essere sognatori, non fare il passo più lungo della gamba. Poi nel calcio tutto può succedere...".

