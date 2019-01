© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jacob Andersen, padre del difensore della Sampdoria Joachim Andersen, uno degli obiettivi dell'Inter per la difesa del futuro, parla ai microfoni del quotidiano danese Ekstra Bladet aprendo le porte alle pretendenti: "Mio figlio interessato ai primi sei club italiani. Non solo, piace molto anche in Inghilterra. Non credo che accadrà qualcosa in questa sessione di mercato, neanche Joachim lo pensa. Sta bene alla Sampdoria. Restiamo comunque a disposizione se qualche grande club è interessato a un incontro".