Sampdoria-Parma 3-0, le pagelle: Ranieri saluta con una vittoria, Cornelius sbaglia troppo

SAMPDORIA

Letica 6,5 - Schierato dal primo minuto da mister Ranieri in questo finale di stagione. Ipnotizza Kosznovszky nel secondo tempo neutralizzando un’occasione importante.

Ferrari 6,5 - Torna in campo dal primo minuto come interno di destra in una retroguardia a tre. Disputa una partita attenta e si guadagna la punizione che propizia il raddoppio blucerchiato (Dall’80’ Regini sv).

Yoshida 6,5 - Gioca sempre d’anticipo contro gli attaccanti del Parma. Sempre puntuale negli interventi, disputa una partita di alto livello.

Colley 7 - Secondo gol in stagione per il difensore gambiano dopo quello contro il Benevento. Tenuto in gioco da Kosznovszky fa partire un diagonale potente che termina alle spalle di Sepe.

Leris 6 - C’è anche il suo zampino in occasione delle rete del vantaggio. Scende spesso sulla sua corsia di riferimento provando in diverse occasioni anche il cross verso il centro dell’area.

Candreva 7 - Molto in palla l’esterno ex Inter. Col contagiri il passaggio che libera Quagliarella all’interno dell’area di rigore per il gol del vantaggio (Dall’80’ Askildsen sv).

Ekdal 6,5 - Si abbassa molto per aiutare la retroguardia nel recuperare palloni in mezzo al campo. Buono anche il suo apporto nella fase di costruzione dell’azione (Dal 72’ Adrien Silva 6 - Disputa uno spezzone di gara ordinato).

Jankto 6 - Gioca come interno nel centrocampo, svolgendo il suo compito specie nella fase difensiva dove il Parma difficilmente riesce a sfondare.

Augello 6,5 - Scende spesso sulla fascia sinistra provando sempre di servire il compagno all’interno dell’area di rigore. Preciso anche nella fase di non possesso.

Quagliarella 7 - Fa 99 con la maglia della Sampdoria sfruttando al meglio un assist di Candreva. Premio per un giocatore che per i blucerchiati è un simbolo (Dall’80’ Torregrossa sv).

Gabbiadini 7 - Cerca il dialogo con Quagliarella provando spesso la conclusione verso la porta di Sepe e trova il gol nella ripresa con una conclusione con il destro (Dal 72’ Verre 6 - Si disimpegna tutto sommato bene per un giocatore che ha avuto poca continuità quest'anno).

Allenatore: Claudio Ranieri 7,5 - Ultima partita sulla panchina blucerchiata per il tecnico romano che saluta la piazza con l’obiettivo dei 52 punti raggiunto. Un anno e mezzo ad alto livello con una salvezza e un nono posto dopo un campionato tranquillo.

PARMA (a cura di Niccolò Pasta)

Sepe 6 - Non è costretto ad interventi rilevanti, non può nulla sui gol di Quagliarella, Colley e Gabbiadini. Para bene quando chiamato in causa.

Dierckx 5.5 - Scontro generazionale contro Quagliarella, tiene bene negli uno contro uno e nelle respinte su calci da fermo, ma sul primo gol della Samp esce con troppa fretta, lasciando libero in mezzo all’area il numero 27 blucerchiato. Si fa saltare in maniera troppo secca da Gabbiadini in occasione del terzo gol.

Bani 5.5 - Una gara senza lodi e senza infamie per l’ex Genoa, che gestisce bene le marcature delle punte e libera senza grossi affanni i vari cross dalle fasce. Troppo morbido però in occasione del terzo gol.

Valenti 5 - Si fa sorprendere la Leris, nonostante sia in vantaggio, in occasione del gol che sblocca la gara. Ci prova da fuori con intraprendenza ma non trova la porta. Esce all’intervallo. Dal 46’ Zagaritis 6.5 - Il migliore del Parma. Entra con una buona vena, attaccando la fascia e con la volontà di mettersi in mostra. Bravo negli uno contro uno, crossa con grande precisione ed è pulito anche nelle coperture.

Laurini 5.5 - Corre molto, ma spesso lo fa a vuoto. In occasione del gol che sblocca la gara c'è un blackout con Dierckx, che sale lasciando l’uomo solo, non coperto dal terzino francese. Non precisissimo quando attacca, arriva molte volte sul fondo ma sbaglia spesso i cross. Dal 73' Balogh sv

Kosznovszky 5.5 - Timido, si vede pochissimo, toccando poche palle. È lui a tenere in gioco Colley in occasione del raddoppio doriano, facendo un passo indietro invece che in avanti. Ha una grandissima occasione a metà secondo tempo ma l’emozione dell’esordio in A lo fa tremare e calciare contro Letica. Si rifarà.

Brugman 6 - Stranamente impreciso da calcio da fermo, prova a mettere in moto Gervinho e Cornelius con palle lunghe ma i due attaccanti del Parma fanno fatica a controllare la sfera. Nel complesso una gara sufficiente, in cui recupera anche parecchi palloni in mezzo. Dal 60’ Sohm 5.5 - Molto lento, entra in un momento delicato con la gara ormai indirizzata, e perde un sacco di palloni.

Hernani 5.5 - Ci prova tre volte nel giro di due minuti, sempre da fuori, con destro e sinistro, senza però trovare la porta. Suo il fallo che porta al gol del 2-0, non tiene il livello a cui ci ha abituato in questa stagione.

Busi 5.5 - Sulla sinistra, così come Laurini, corre molto, ma proprio come il francese non è incisivo nel momento clou, con cross sbagliati o scelte discutibili. Dall'85' Traoré sv

Gervinho 5.5 - Ha un paio di buone chance nello spazio, ma stoppa male o sbaglia scelta. Nella sua ultima in crociato, gioca una gara in linea con la sua stagione, con un solo guizzo, ad inizio ripresa, e tanti errori. Dal 60’ Pellè 6 - Lotta in un finale senza storia, sfiorando il gol con un tiro dal limite.

Cornelius 4.5 - Lotta come sempre, ma sbaglia anche molto. Macchinoso, ha una buona chance nel primo tempo ma calcia in maniera goffa. Si pesta i piedi con Gervinho senza riuscire ad intendersi con l’ivoriano. Non riesce praticamente mai a calciare in porta, sbagliando qualsiasi cosa gli capiti tra i piedi.

Allenatore: Roberto D’Aversa 5 - Saluta nel modo peggiore la Serie A, dopo due anni splendidi nella massima serie. La gara di questa sera aveva poco significato, ma i suoi crollano al primo gol subito, nonostante fino a quel momento non stessero giocando male. Probabilmente la sua ultima in crociato, lascia con tanta amarezza e con solo otto punti raccolti dal suo ritorno.