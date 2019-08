© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All'interno dell'edizione odierna de Il Secolo XIX si fa il punto sul mercato della Sampdoria, sia in entrata che in uscita. Le une, infatti, sono strettamente collegate alle altre. Di Francesco ha bisogno di esterni offensivi, e in tal senso possono arrivare sia Hatem Ben Arfa (pronto un triennale per il francese, svincolato) che Emiliano Rigoni, esterno dello Zenit che arriverebbe in prestito oneroso con diritto di riscatto, ma prima devono essere risolte le cessioni di Dennis Praet (per almeno 20 milioni) e soprattutto Gaston Ramirez, il cui addio si sta rivelando di non facile gestione.