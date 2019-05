© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante l'avvocato Romei e il ds Osti non siano d' accordo, per Ferrero c'è solo Marco Giampaolo: per il numero uno blucerchiato il tecnico della Samp deve essere l'abruzzese, costi quel che costi. Repubblica, nella sua edizione genovese, rivela che il patron gli ha dato tempo, lo vuole aspettare, si rifiuta di guardarsi attorno. Ma alla luce di una situazione immutata in termini di obiettivi e di un domino di panchine di Serie A che si prospetta vorticoso, le possibilità di continuare insieme sembrano risicate. A lui pensano Lazio e Milan da qualche giorno, ora ci ha fatto un pensiero anche il Bologna, che non ha ancora le idee chiare sul futuro di Mihajlovic.