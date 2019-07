© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Emiliano Rigoni e Simone Verdi, la Sampdoria guarda anche in Francia per rinforzare l'attacco di mister Di Francesco. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, i blucerchiati pensano al jolly offensivo del Metz Ibrahima Niane. Classe '99, il senegalese nell'ultima stagione ha segnato 13 gol in 39 presenze tra Ligue 2 e Coppe.