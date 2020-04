Sampdoria, per l'attacco fari puntati sul Brescia: ritorno di fiamma per Torregrossa

vedi letture

Occhi in casa Brescia per l’attacco della Sampdoria. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i blucerchiati hanno infatti messo nel mirino Ernesto Torregrossa, già inseguito a gennaio. Molto dipenderà, ovviamente, dalla ripresa del campionato e dall’eventuale retrocessione delle Rondinelle. In difesa, invece, resta d’attualità il nome di Juan Miranda, 20 anni, ex Barcellona e oggi allo Schalke 04.