© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Finora la stagione di Fabio Quagliarella, così come quella di tutta la Sampdoria, è stata tutt'altro esaltante. Soprattutto in zona gol dove il bottino è il terzo peggiore della Serie A. A gennaio, dunque, la dirigenza cercherà un uomo che possa aiutare la squadra sottoporta. A tal proposito questa mattina il Corriere dello Sport ha rilanciato il nome di Alberto Paloschi, ex Milan e Chievo oggi alla SPAL come riserva di Andrea Petagna. Sempre per il fronte offensivo piace anche Musa Barrow dell'Atalanta che però è un obiettivo forte del Bologna.