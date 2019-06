Sampdoria, per la linea mediana spunta il nome di Frattesi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo un’ottima stagione con la maglia dell’Ascoli in Serie B e un buon Mondiale U20 con la nazionale azzurra per Davide Frattesi, centrocampista classe ‘99, si potrebbero aprire le porte della Serie A. Il calciatore, che rientrerà al Sassuolo per fine prestito, potrebbe infatti vestire la maglia della Sampdoria nella prossima stagione visto l’interesse dei liguri nei suoi confronti. Lo rivela Sky Sport.