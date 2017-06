Sampdoria, per la mediana occhi puntati su Diousse dell'Empoli

© foto di Federico De Luca

Dopo la retrocessione in Serie B, diversi calciatori dell'Empoli rischiano di finire sul mercato per tornare protagonisti in Serie A. Uno di questi potrebbe essere Assane Diousse, mediano classe ’97, finito sui taccuini della Sampdoria. Il club toscano vorrebbe chiedere una cifra vicina ai tre milioni di euro, cifra accessibile anche alla luce delle probabili cessioni di Cigarini e Torreira. Lo riferisce Pianetaempoli.it.