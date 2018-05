Sampdoria, per la prossima stagione occhi puntati su Grassi e Radu

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Sampdoria si conferma vigile sul mercato. Per la mediana fari puntati su Alberto Grassi che sarà l’osservato speciale domenica in occasione della gara contro la Spal. In porta invece passi avanti per il riscatto di Belec dal Benevento per 400mila euro. Tra i pali piace anche il nazionale under 21 romeno Ionut Radu dell’Inter e protagonista di una buona stagione in B con l’Avellino. Lo riporta Gazzamercato.it.