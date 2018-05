Sampdoria, piace Colley: intesa raggiunta col calciatore del Genk

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria ha messo gli occhi su Omar Colley, difensore 25enne del Genk. Sky Sport fa sapere che i doriani hanno trovato l'accordo con il calciatore e sta trattando anche con il club belga per riuscire a portare il difensore in Italia. Il Genk, per lasciarlo partire, ha chiesto inizialmente 12 milioni di euro per il suo cartellino ma l'attuale contratto scade tra un anno e la Società doriana può così sfruttare questo elemento a suo vantaggio.