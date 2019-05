Il tecnico blucerchiato incontrerà dirigenza entro fine mese

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GENOVA, 6 MAG - Potrebbe essere Stefano Pioli il candidato numero uno nel caso in cui si dovessero separare le strade di Sampdoria e Marco Giampaolo. Le parole del tecnico blucerchiato nel dopo gara di Parma sono state chiare: "Ho già parlato con la società: un altro anno nell'anonimato, il prossimo, non ci sto a viverlo. Piuttosto, sono disposto anche a stare un anno fermo". Il tecnico ha un contratto in scadenza nel giugno 2020, quindi sarebbe disponibile anche a lasciare un anno di ingaggio. Intanto a Roma si intensificano le voci di un suo possibile arrivo sulla panchina dei giallorossi. Comunque sia dirigenza doriana e Giampaolo si incontreranno nella settimana che precederà l'ultima gara di campionato. Intanto però si studiano le alternative: la prima è quella che porta a Pioli. Piace ma ha un ingaggio pesante Eusebio Di Francesco e c'è l'opzione che porta anche a Roberto Donadoni. Da non scartare l'idea l'emergente come Leonardo Semplici che ha fatto benissimo con la Spal.