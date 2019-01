© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Erasmo Mulè, giovane talento del Trapani, piace e non poco alla Sampdoria, che si sarebbe mossa in maniera importante per il difensore classe '99 anticipando una concorrenza assai folta: dal Sassuolo all'Atalanta, dal Palermo alla Cremonese e allo Spezia. Stando a quanto riferisce Sampdorianews.net, non è escluso che il Trapani possa effettuare un tentativo per trattenere in prestito il ragazzo fino a giugno, è altrettanto vero però che certi treni non possono essere fatti passare senza cogliere al volo l'occasione.