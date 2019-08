© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giovane centrocampista della Sampdoria Marco Pompetti, prelevato dall'Inter durante questa sessione di mercato, è stato intervistato da Samp TV. Queste alcune dichiarazioni del classe 2000: "Voglio ringraziare l'Inter perché è stata una tappa importante nella mia vita, sia a livello umano che tecnico. Sono felice di essere qui alla Sampdoria, il club blucerchiato ha creduto tantissimo in me. Il mio idolo? Mi ispiro ad Andrea Pirlo, che è stato un esempio per tanti giocatori che giocano nel mio ruolo. Qui in blucerchiato spero di poter imparare molto da Ekdal: è un giocatore davvero forte".