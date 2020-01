© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Gianluca Caprari è ancora tutto aperto con quattro club che in questi ultimi giorni di mercato proveranno a convincere la Sampdoria a cederlo. Il Sassuolo, come riferisce Il Secolo XIX, sembra essere la destinazione più gradita al giocatore, ma ancora sul tavolo dei blucerchiati non è arrivata l’offerta giusta da parte degli emiliani che devono guardarsi le spalle dai possibili ritorni di Parma, SPAL e Fiorentina che nelle prossime ore potrebbero avvicinare i 13-14 milioni di euro chiesti da Ferrero per il cartellino dell’attaccante classe ‘93.