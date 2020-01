© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gonzalo Maroni potrebbe lasciare la Sampdoria già nel mercato di gennaio. La società blucerchiata, come riportato da Il Secolo XIX, sta parlando con il Chievo del futuro del trequartista argentino, su cui può vantare ancora un diritto di riscatto dal Boca Juniors. Sei mesi in Serie B – in una retrocessa di lusso – permetterebbero al classe ’96 di accumulare finalmente minutaggio nel calcio italiano.