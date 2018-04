Sampdoria, Pradè: "C'è il rischio di rovinare la stagione"

© foto di Federico De Luca

Daniele Pradè, direttore dell'area tecnica della Sampdoria, ha parlato del momento blucerchiato a Il Secolo XIX, annunciando una sorta di silenzio stampa. "Abbiamo preso la decisione di chiuderci un pochino per cercare di riordineare le idee. Per ritrovare la lucidità e la tranquillità necessaria per affrontare dei momenti come questo. Da qui al derby rispetteremo gli impegni di comunicazione richiesti dai contratti. La nostra Pasqua la impiegheremo per affrontare questo momento, perché c'è il rischio di rovinare la stagione".