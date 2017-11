Sampdoria, Pradè: "Grande alchimia tra squadra e pubblico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Pradè, direttore sportivo della Sampdoria, ha analizzato il derby vinto contro il Genoa ai microfoni di Samp TV: "Siamo felicissimi. È stata una gara dura, difficile e fisica. Forse non abbiamo giocato una partita da ‘Sampdoria vera’ sotto il profilo tecnico, ma la squadra ha fatto vedere che possiede anche altre doti, ovvero quelle caratteriali, della forza, della battaglia. Una cosa meravigliosa per la squadra, il Presidente e il pubblico. Ora bisogna cavalcare questa alchimia tra squadra e pubblico. Il nostro tifo è meraviglioso. Una tifoseria quasi ‘britannica’ con quel suo modo di venire quasi addosso al giocatore per festeggiare. Emozionante. Giocavamo contro una squadra ferita, che ha lottato all'ultimo sangue. Noi abbiamo fatto una gara matura, da squadra che conosce le proprie forze".