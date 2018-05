Sampdoria, Pradè: "La società è contro i cori discriminatori"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele Pradé, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato della stagione dei blucerchiati e dello spiacevole episodio dell'interruzione della partita a causa dei cori discriminatori contro i napoletani: "C’è il rammarico di non essere riusciti a conquistare l'Europa ma c’è anche la consapevolezza di poter fare il salto in avanti. Perciò ripartiamo da quello, da una squadra che ha grande identità e che ha preso sicurezze, un fatto che fa ben sperare la società e noi dirigenti. Il nostro mercato è scritto, nel senso che ci sono calciatori che hanno delle clausole, con Giampaolo stiamo già programmando e stiamo pensando a cosa fare. La Sampdoria è una società che sa come comportarsi, come comprare e come cedere, lo facciamo con l’intento di migliorarci. Come società siamo contro i cori discriminatori, ci dispiace di quanto successo, quella parte di tifoseria non va giustificata, ma d’altra parte devo dire che i tifosi della Sampdoria sono spesso esemplari. Nell’arco della stagione i nostri tifosi sono attenti a queste cose. Il mio futuro? La settimana prossima parleremo con il presidente, ma stiamo già lavorando in maniera concreta".